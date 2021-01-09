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الهند: اختناق 7 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى عام

09:39 ص السبت 09 يناير 2021
الهند: اختناق 7 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى عام

ارشيفية

نيودلهى- (د ب أ):

لفظ عشرة أطفال حديثي الولادة أنفاسهم الأخيرة، السبت، بعد اندلاع حريق فى مستشفى تديرها الدولة فى غرب الهند.

ولايزال هناك سبعة عشر طفلا فى وحدة العناية بحديثى الولادة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بالمستشفى الكائن فى منطقة بهاندارا العام بولايةمهاراشترا.

وقال راجيش توبى وزير الصحة بولاية مهاراشترا للصحفيين إن سبعة أطفال ماتوا بسبب الاختناق، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وقال براشانت يوكى مسؤول الصحة بمنطقةبهاندارا إن الممرضات والعاملين تمكنوا من إنقاذ سبعة أطفال، مشيرا إلى أن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين أيام قليلة وثلاثة أشهر.

وأمرت حكومة الولاية بفتح تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث، والتأكد من إجراءات الأمان بجميع وحدات رعاية الأطفال حديثى الولادة بالولاية.

أشارت التقارير الأولية إلى أنه ربما يكون الحريق قد اندلع بفعل"ماس"كهربائى فى إحدى الحضانات، وقال توبى:" العاملون قالوا إن الجناح سرعان ما امتلأ بالدخان الأسود".

وسوف يتم منح أسر الأطفال الضحايا تعويضا بمبلغ 500ألف روبية (نحو 6814 دولار) لكل أسرة.

نيودلهى الهند حالات اختناق حريق بمستشفى عام

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