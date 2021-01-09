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البيت الأبيض يحذر من سلالة جديدة لكورونا نشأت في الولايات المتحدة

09:36 ص السبت 09 يناير 2021
البيت الأبيض يحذر من سلالة جديدة لكورونا نشأت في الولايات المتحدة

البيت الأبيض

واشنطن- أ ش أ:

حذر فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يعرقل تحور الفيروس عمل اللقاحات الجديدة وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض.

وقال فريق البيت الأبيض في تقريره، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، السبت، "يشير ارتفاع حالات الوفاة بكورونا مؤخرا بشكل كبير تجاوز أربعة آلاف حالة يوميا، إلى أن هناك متغير أمريكي تطور داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه مع انتشار السلالة الجديدة، بالإضافة إلى السلالة البريطانية، بالفعل في المجتمعات، وقد تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50 بالمائة.

ودعا التقرير إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات المتبعة لمكافحة سلالة أكثر عدوانية. بدون كمامات فعالة وتباعد اجتماعي صارم، يمكن أن يتفاقم الوباء بسرعة.

وتسبب وباء كوفيد-19 حتى الآن في إصابة أكثر من 22 مليون مليون شخص ووفاة 376 ألفا آخرين بالولايات المتحدة، أما على الصعيد العالمي فقد قارب عدد الإصابات من الوصول لعتبة 90 مليون حالة، فضلا عن أكثر من مليون وتسعمائة ألف حالة وفاة.

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