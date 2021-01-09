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ليزا موركوفسكي أول عضو جمهوري بمجلس الشيوخ تدعو إلى استقالة ترامب

01:13 ص السبت 09 يناير 2021
ليزا موركوفسكي أول عضو جمهوري بمجلس الشيوخ تدعو إلى استقالة ترامب

ليزا موركوفسكي

واشنطن- (د ب أ):
أصبحت السيناتور عن ولاية ألاسكا ليزا موركوفسكي يوم الجمعة أول عضو جمهوري في مجلس الشيوخ تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستقالة بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.

وقالت موركوفسكي لصحيفة "أنكوراج ديلي نيوز"، التي تصدر في ألاسكا ، "أريده أن يستقيل. أريده أن يخرج (من البيت الأبيض).. لقد تسبب في ما يكفي من الضرر".

وجاءت تصريحاتها في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون في الكونجرس ما إذا كانوا سيطرحون مواد العزل على مجلس النواب للتصويت عليها، بعدما اقتحم مثيرو شغب مؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

ويبدو أن عملية العزل تحظى بدعم متزايد في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ولكن ليس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ليزا موركوفسكي استقالة ترامب اقتحام الكونجرس مجلس الشيوخ

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