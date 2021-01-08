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العاهل السعودي يتلقى لقاح ضد كورونا (فيديو)

09:19 م الجمعة 08 يناير 2021
العاهل السعودي يتلقى لقاح ضد كورونا (فيديو)

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وكالات:

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي "قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن".

وأضاف "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

وأعلن السعودية منذ أيام بدء حملة التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتسجل المملكة أعدادا منخفضة بفيروس كورونا. وأعلن فتح الأجواء والحدود بشكل كامل بدءا من 31 مارس المقبل.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العاهل السعودي السعودية فيروس كورونا كوفيد 19

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