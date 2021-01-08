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أذربيجان تنفي ما يتردد عن إقامة تركيا قواعد جوية في 3 مدن

08:55 م الجمعة 08 يناير 2021
أذربيجان تنفي ما يتردد عن إقامة تركيا قواعد جوية في 3 مدن

الجيش التركي

باكو - (أ ش أ):

نفت وزارة دفاع إذربيجان، اليوم الجمعة، أنباء عن إقامة تركيا قواعد عسكرية جوية في ثلاث مدن بالبلاد.

وقال رئيس الدائرة الصحفية للقسم العسكري الأذربيجاني فاجيف دارغالي- في تصريح لوكالة (سبوتنيك)- إن "المعلومات المنشورة لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف "باستثناء الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات التي تؤيدها، فإن جمهورية أذربيجان لا تلتزم بسياسة نشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق، "جنودنا توجهوا إلى أذربيجان استعدادا لتأدية مهامهم في المركز المشترك مع روسيا لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم قره باخ".

وأضاف أنه "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة الخاص بقره باخ سيباشر 35 ضابطا وقائدا برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم فورا".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق، إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في (قره باخ).

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