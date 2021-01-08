أذربيجان تنفي ما يتردد عن إقامة تركيا قواعد جوية في 3 مدن
باكو - (أ ش أ):
نفت وزارة دفاع إذربيجان، اليوم الجمعة، أنباء عن إقامة تركيا قواعد عسكرية جوية في ثلاث مدن بالبلاد.
وقال رئيس الدائرة الصحفية للقسم العسكري الأذربيجاني فاجيف دارغالي- في تصريح لوكالة (سبوتنيك)- إن "المعلومات المنشورة لا تتوافق مع الواقع".
وأضاف "باستثناء الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات التي تؤيدها، فإن جمهورية أذربيجان لا تلتزم بسياسة نشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها".
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق، "جنودنا توجهوا إلى أذربيجان استعدادا لتأدية مهامهم في المركز المشترك مع روسيا لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم قره باخ".
وأضاف أنه "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة الخاص بقره باخ سيباشر 35 ضابطا وقائدا برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم فورا".
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في وقت سابق، إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في (قره باخ).
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
146809
عدد المصابين
-
116775
عدد المتعافين
-
8029
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
88415029
عدد المصابين
-
63546818
عدد المتعافين
-
1904608
عدد الوفيات
إعلان