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سي إن إن: كلينتون وبوش وأوباما يخططون لحضور حفل تنصيب بايدن

08:34 م الجمعة 08 يناير 2021
سي إن إن: كلينتون وبوش وأوباما يخططون لحضور حفل تنصيب بايدن

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):
أفادت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن كلاً من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وجورج بوش، وباراك أوباما يخططون لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.
وأضافت الشبكة أن هؤلاء الرؤساء السابقين يعتزمون الانتقال للعاصمة واشنطن لحضور مراسم انتقال السلطة في الولايات المتحدة.
في حين أشارت الشبكة إلى أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر "غير قادر على السفر".
وكان الرؤساء الأمريكيون المُشار إليهم قد استنكروا عملية اقتحام مؤيدين لترامب الكونجرس الأمريكي مؤخراً.

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