أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

أردوغان يشير لوجود "إرهابيين" بين متظاهري جامعة في إسطنبول

04:44 م الجمعة 08 يناير 2021
أردوغان يشير لوجود "إرهابيين" بين متظاهري جامعة في إسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إسطنبول- (د ب أ):

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة احتجاجات طلاب جامعة بوغازيتشي في إسطنبول باعتبارها من عمل "إرهابيين" مشيرا إلى أن تعيينه لرئيس جديد لجامعة مرموقة يتماشى مع القانون.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول "الطلاب ليسوا جزءًا من هذا. هناك إرهابيون يشاركون في هذا (الاحتجاج)".

واندلعت الاحتجاجات في جامعة بوغازيتشي التى تعرف أيضا باسم جامعة البوسفور يوم الاثنين بعد تعيين أردوغان لمليح بولو، الذي ترشح لعضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في عام 2015، لمنصب رئيس الجامعة الجديد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محتجين اشتبكوا مع الشرطة يوم الاثنين، وتم اعتقال 45 شخصًا.

وقالت الأناضول إن 21 من المعتقلين أحيلوا إلى المحكمة اليوم الجمعة بينما تم الإفراج عن الباقين.

رجب طيب اردوغان اسطنبول جامعة بوغازيتشي

الخبر التالى:

دونالد ترامب يعود للتغريد بعد حظر 12 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 146809

    عدد المصابين

  • 116775

    عدد المتعافين

  • 8029

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88415029

    عدد المصابين

  • 63546818

    عدد المتعافين

  • 1904608

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بالمواعيد وجدول المباريات".. مشوار سهل للأهلي وأصعب للزمالك في دوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا