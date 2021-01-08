أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

تصادم سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه

02:05 م الجمعة 08 يناير 2021
تصادم سفينتين تركية ويونانية في بحر إيجه

أرشيفية

وكالات:

اصطدمت سفينة يونانية وأخرى تركية ببعضهما البعض قبالة جزيرة إيميا اليونانية في جنوب شرق بحر إيجة، يوم الأربعاء الماضي، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

ووفقا لمصادر عسكرية يونانية نقلها موقع "Greek Reporter"، فإن الحادث شمل سفينتين لخفر السواحل ووقع في المياه الإقليمية اليونانية، مشيرة إلى أن القارب اليوناني أصيب بأضرار.

من جهته، اتهم خفر السواحل التركي سفينتين يونانيتين بانتهاك المياه الإقليمية التركية.

وقال البيان التركي: "خلال المناورات الوقائية التي نفذتها أربعة زوارق لخفر السواحل التركية، أزيل عنصران يونانيان انتهكا المياه الإقليمية"، مشيرا إلى أن "الاحتكاك وقع بين زورقين لخفر السواحل خلال الحادث".

ووصفت اليونان الاصطدام بأنه "مضايقة" وقالت إن سفينتها كانت تؤدي خدمة دورية معتادة في منطقة البحر المتوسط.

تركيا اليونان بحر إيجه

الخبر التالى:

بريكسيت: رفض عبور بعض الشاحنات البريطانية إلى أوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 146809

    عدد المصابين

  • 116775

    عدد المتعافين

  • 8029

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88415029

    عدد المصابين

  • 63546818

    عدد المتعافين

  • 1904608

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر .. قرعة دوري أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا