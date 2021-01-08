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وفاة طبيب أمريكي بعد أسابيع من تلقيه لقاح فايزر المضاد لكورونا

12:31 م الجمعة 08 يناير 2021
وفاة طبيب أمريكي بعد أسابيع من تلقيه لقاح فايزر المضاد لكورونا

لقاح فايزر

وكالات:

توفي طبيب في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أسابيع من تلقيه لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت وفاته مرتبطة بالحقنة التي تلقاها في 18 ديسمبر، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "يو إس توداي".

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن الطبيب غريغوري مايكل (56 عاما) توفي في مركز ماونت سيناي الطبي في ميامي بيتش، بعد إصابته بسكتة دماغية ناتجة على ما يبدو عن نقص بالصفائح الدموية.

وقالت وزارة الصحة في فلوريدا في بيان إن الفاحصين الطبيين في ميامي يحققون في وفاته، مشيرة إلى أن "مركز السيطرة على الأمراض، وإدارة الغذاء والدواء مسؤولان عن مراجعة بيانات سلامة لقاح كورونا وتقديم تلك المعلومات للتوصيات الفيدرالية بشأن إدارة اللقاح".

وقالت شركة "فايزر" في بيان إنها تحقق بهذه الحالة، وأضافت: "لكننا لا نعتقد في الوقت الحالي أن اللقاح له علاقة بالوفاة".

لقاح فايزر لاية فلوريدا الأمريكية فيروس كورونا

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