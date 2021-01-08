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فيديو لطفل كويتي بجوار قبر الأمير صباح الأحمد يثير تفاعل واسع في الخليج

11:43 ص الجمعة 08 يناير 2021
فيديو لطفل كويتي بجوار قبر الأمير صباح الأحمد يثير تفاعل واسع في الخليج

طفل كويتي بجوار قبر الأمير صباح الأحمد

وكالات:
أثار طفل كويتي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بمقطع مصور وهو جالس بجوار قبر أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإبلاغه بإتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية.
يظهر الطفل في مقطع الفيديو وهو يبشر أمير الكويت الراحل بقوله: "السلام عليكم يا يوبا، أبشرك يا أبو قلب كبير.. أبشرك بأنه قد انزاحت الغمة عن إخواننا في شعب الخليج، والحمد لله يا أبي، وجعلها مثل ما كنا شعب واحد".
وأضاف الطفل:"وهذا كله بفضل الله تعالى وبفضل جهودك. وأبونا نواف الخير أكمل مسيرتك. الله يرحمك يا أبونا صباح والله يحفظك يا أبونا نواف، والله يديم المحبة بين شعب الخليج".

وانتشر المقطع بشكل كبير بين النشطاء والمغردين على مواقع التواصل، معتبرين إياه من أكثر المقاطع المؤثرة بشأن ردود الفعل حول المصالحة التي وقعت خلال القمة الخليجية في مدينة العلا بالسعودية.
وقاد أمير الكويت الراحل صباح الأحمد جهودا حثيثة لتحقيق المصالحة الخليجية، قبل وفاته في سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ91 عاما.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أعلن، الثلاثاء الماضي، اتفاق قادة دول مجلس التعاون على طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع قطر بشكل كامل؛ وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من القطيعة، وذلك في ختام القمة الخليجية بمدينة "العلا" السعودية.

قبر أمير الكويت صباح الأحمد

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