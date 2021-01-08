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بدء سريان حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا في منطقة طوكيو

10:40 ص الجمعة 08 يناير 2021
بدء سريان حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا في منطقة طوكيو

يوشيهيدي سوجا

طوكيو- (د ب أ):

طلب رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا من الشعب إبداء التعاون مع بدء سريان حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا في العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.

وأعلن سوجا حالة الطوارئ لمدة شهر في طوكيو والمقاطعات الثلاث المحيطة بها، وهي شيبا وكاناجاوا وسايتاما، ومن المقرر أن تستمر هذا الإجراءات حتى السابع من فبراير.

ويأتي إعلان سوجا مع تسجيل عدد قياسي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 2447 حالة في طوكيو أمس الخميس، لتسجل بذلك العاصمة اليابانية أعلى معدل لحالات الإصابة لليوم الثاني على التوالي.

وأصبح الجميع في طوكيو تقريبا يرتدون كمامات الوجه، ولكن قطارات الركاب ظلت مكدسة اليوم الجمعة، رغم دعوات الحكومة لمواطنيها بالعمل من المنزل.

وفي تصريحات صحفية، أعربت حاكم طوكيو يوريكو كويكي عن مخاوفها بشأن تكدس القطارات، ودعت الشركات إلى خفض العمالة بنسبة سبعين بالمئة، وهو واحد من الأهداف التي تنشدها الحكومة المركزية.

وأشار سوجا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في مناطق أخرى بالبلاد، في الوقت الذي تم فيه تسجيل عدد قياسي جديد لحصيلة المصابين في عموم البلاد بلغ 7 آلاف و570 حالة أمس الخميس.

وقال سوجا: "نحن نأخذ الوضع الحالي بجدية بالغة، ونريد بالقطع التغلب على هذا الوضع الصعب، مع الحصول على مساعدة الشعب".

يوشيهيدي سوجا طوكيو فيروس كورونا

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