أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

تخفيف الحكم على مفجر مركز التجارة العالمي 30 عاما

11:15 م الخميس 07 يناير 2021
تخفيف الحكم على مفجر مركز التجارة العالمي 30 عاما

انهيار مركز التجارة العالمي

واشنطن - (د ب أ):

خففت محكمة اتحادية في مدينة نيويورك الأمريكية حكما على مفجر مركز التجارة العالمي بواقع 30 عاما، لكنه لا يزال يتعين عليه أن يقضي 85 عاما بالسجن، لارتكاب جرائم أخرى تتعلق بعملية التفجير.

وقال قاضي محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك ليويس أيه كابلان إنه بعد رأي المحكمة العليا الأمريكية، لم تعد إدانة الفلسطيني أحمد محمد عجاج بالتآمر لتدمير مبنى، جريمة عنف يمكن استخدامها كسند للحكم الذي حصل عليه بالسجن لمدة 30 عاما، لاستخدام جهاز تدميري خلال تنفيذ الجريمة.

لكن تم رفض طلب عجاج لتخفيف الحكم لمدة 30 عاما أخرى، بشأن الاعتداء على مسؤول فيدرالي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ودلل عجاج على أن لائحة التآمر التي قرأت على هيئة المحلفين تبطل إدانته.

وقالت المحكمة إن الاعتداء على مسؤول فيدرالي هو جريمة عنف، وأن عجاج مدان بالتهمة الموضوعية وفقا لتعليمات هيئة المحلفين.

وفي 26 فبراير عام 1993, تم تفجير شاحنة ملغمة بوزن 606 كيلوجرامات من المتفجرات، أسفل البرج الشمالي من مركز التجارة العالمي في نيويورك, لكن لم يؤدي ذلك إلى إنهيار المركز على عكس ما كان مخطط له.

وأسفرت العملية عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين، وأدين فيها إلى جانب عجاج، فلسطينيان آخران وباكستاني ومصري وعراقي وأردني.

مركز التجارة العالمي نيويورك المحكمة العليا الأمريكية أحمد محمد عجاج

الخبر التالى:

الجيش الأمريكي يقيم سياجاً حول مبنى الكابيتول.. ويحشد المزيد من قوات الحرس الوطني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا