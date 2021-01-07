رويترز: سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن

وكالات:

أفادت مصادر أمنية ومحلية، مساء اليوم الخميس، بوقوع انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن.

ونقلت وسائل إعلام يمنية، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، عن مصدر أمني أن انفجارا عنيفا هز مديرية المنصورة شمال غرب عدن قبل قليل.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بجانب سور سوق الخضار والفواكه المركزي بمديرية المنصورة ما احدتث دويا عنيفا.

وأضاف أن القنبلة وضعت بداخل مقلب قمامة في الفتحة المؤدية إلى معسكر الحزام الأمني بالمديرية، دون وقوع ضحايا بشرية، مشيرا إلى أنه أحدث خسائر مادية.

بينما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عين أن انفجارا "ضخما" وقع بالقرب من السجد المركزي في عدن.

ويأتي الحادث بعد أن تعرض مطار عدن، التي تعتبر عاصمة مؤتقة لليمن في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء، يوم 30 ديسمبر لهجوم صاروخي وقت وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه، في عملية خلفت 25 قتيلا على الأقل وأكثر من 110 جرحى.

وحملت الحكومة ميليشيات الحوثي المسؤولية عن الهجوم، بينما رفضت الأخيرة هذه الاتهامات.