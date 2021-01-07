وزير الدفاع الأمريكي: سأنفذ عملية الانتقال السلمي للسلطة للرئيس بايدن
وكالات:
أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أنه سينفذ عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
قال النائب العام الأمريكي بالإنابة جيفري روسين إنه سيتم اتهام بعض المشاركين في أعمال العنف بالكونجرس الأمريكي اليوم الخميس وأن السلطات سوف تجري المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.
وقال في بيان إن مدعين جنائيين ظلوا يعملون طوال الليل منذ اقتحام المبنى لجمع أدلة، وتحديد هوية الجناة، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم اتحادية.
وأضاف روسين أن "وزارة العدل ملتزمة بضمان أن يتحمل أولئك المسؤولون عن هذا الاعتداء على حكومتنا وسيادة القانون، كامل العواقب على أفعالهم بموجب القانون".
الخبر التالى:رويترز: سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
145590
عدد المصابين
-
115975
عدد المتعافين
-
7975
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
87501718
عدد المصابين
-
62968258
عدد المتعافين
-
1887471
عدد الوفيات
إعلان