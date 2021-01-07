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الخطوط القطرية تبدأ في إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر أجواء المملكة

09:25 م الخميس 07 يناير 2021
الخطوط القطرية تبدأ في إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر أجواء المملكة

الخطوط الجوية القطرية

وكالات:

أفادت قناة الإخبارية السعودية، بأن الخطوط القطرية بدأت في إعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر أجواء المملكة، بعد يومين من توقيع الطرفين على "اتفاق العلا"، الذي ينهي المقاطعة بين الرباعي العربي والدوحة.

أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر و دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين إن هذه الدول اتفقت على "تنحية خلافاتنا جانبا تماما"، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو ثلاث سنوات من المقاطعة.

وفي وقت سابق، عانق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمير قطر، تميم بن حمد، لدى استقباله له قبيل القمة التي عقدت بمحافظة العلا السعودية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

الخطوط القطرية السعودية المصالحة الخليجية قطر

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