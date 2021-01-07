"يهدد حياتنا".. بيان من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة

وكالات:

أكد السودان التزامه بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.

وشدد وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، في رسالة لوزيرة التعاون لجنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، على أن بلاده لا تحتمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.

وأشاد عباس بالتغير في منهجية التفاوض التي طالب بها السودان عبر إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي والتي تجلت في المذكرة التفاهمية التي أعدت من قبلهم، مما حدا بالسودان للمشاركة في إجتماع 3 يناير، على مستوي وزراء الخارجية والري للدول الثلاث معتبرا هذه المذكرة أرضية يمكن بدء التفاوض حولها.

وأشارت رسالة الوزير السوداني إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات ثنائية اختيارية بين الخبراء وكل من الدول الثلاث على حده لمناقشة وتحديد نقاط الاختلاف تحضيرا لمسودة ثانية للاتفاق.

وأوضح وزير الري والموارد المائية، التزام السودان بمبادرة الاتحاد الإفريقي، وأن بلاده تنتظر جدولة الاجتماعات الثنائية بين الخبراء والمراقبين وكل دولة على حده قبل اجتماع 10 يناير الوزاري.

كما عبر وزير الري والموارد المائية السوداني، عن قلقه البالغ من إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي، عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم دون إخطار مسبق ودون توقيع إتفاق أو تبادل للمعلومات مع خزان الروصيرص، ما يعتبر تهديدا مباشرا للسد ولحياة القاطنين على ضفاف النيل.

وأكد عباس، أنه لا يخفى علي أحد الأثر السلبي الذي أحدثه الملء الأول في يوليو 2020 (بحوالي 5 مليارات متر مكعب) بالتسبب في مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.