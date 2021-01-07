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العراق: ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 600755

07:21 م الخميس 07 يناير 2021
العراق: ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 600755

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس أن مختبرات المستشفيات سجلت 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أربع حالات وفاة.

وأوضحت إحصائية لوزارة الصحة والبيئة العراقية أن إجمالي عدد حالات الوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بلغت 600 ألف و755 فيما سجلت المختبرات الطبية اليوم شفاء 1781 حالة فضلا عن أربع حالات وفاة.

العراق فيروس كورونا وزارة الصحة والبيئة في العراق

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