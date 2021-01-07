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وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة يناشد ترامب بأن يدين أعمال العنف

07:20 م الخميس 07 يناير 2021
وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة يناشد ترامب بأن يدين أعمال العنف

تشاد وولف

واشنطن - (د ب أ):

دعا وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة تشاد وولف الرئيس دونالد ترامب للتنديد بالاقتحام "المأساوي والمقزز" هذا الأسبوع لمبنى الكونجرس الأمريكي من جانب حشد من أنصار ترامب.

وقال وولف، وهو موال لترامب منذ مدة طويلة، في بيان: "أناشد الرئيس وكل المسؤولين المنتخبين بأن ينددوا بقوة بأعمال العنف التي جرت".

وقال وولف إنه سيظل في منصبه "إلى حين انتهاء ولاية الإدارة" لضمان "انتقال منظم" لفريق الرئيس المنتخب جو بايدن. ويتجنب أعضاء مجلس الوزراء الإشارة إلى انتهاء فترة عمل الإدارة كي لا يثيروا غضب ترامب، الذي يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات نوفمبر.

واستقال العديد من مسؤولي الإدارة في أعقاب الفوضى في واشنطن.

تشاد وولف وزير الداخلية الأمريكي اقتحام الكونجرس أنصار ترامب

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