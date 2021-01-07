زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب وتفعيل المادة 25 من الدستور
وكالات:
دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
نقلت ثلاث شبكات تلفزيونية أمريكية هي "سي إن إن" و"سي بي إس" و"إيه بي سي" مساء الأربعاء أن عددا من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته، بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.
وأفادت تلك الشبكات عن مصادر لم تسمها، أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي. ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمل أعباء منصبه".
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