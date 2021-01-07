رئيس لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي يدعو لعزل ترامب

وكالات:

دعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، آدم سميث، إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من البيت الابيض، في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن أمس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

واحتشد مناصرون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أمام مبنى الكونجرس أمس، لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

وصادق الكونجرس رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئاسة بأكثر من 270 صوتا.

وقتلت أمريكية أمس الأربعاء، بعدما أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن تأمين عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.