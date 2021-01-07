أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

رئيس لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي يدعو لعزل ترامب

06:18 م الخميس 07 يناير 2021
رئيس لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي يدعو لعزل ترامب

رئيس لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي

وكالات:

دعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، آدم سميث، إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من البيت الابيض، في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن أمس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

واحتشد مناصرون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أمام مبنى الكونجرس أمس، لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

وصادق الكونجرس رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئاسة بأكثر من 270 صوتا.

وقتلت أمريكية أمس الأربعاء، بعدما أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن تأمين عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

رئيس لجنة القوات المسلحة بالنواب الأمريكي آدم سميث عزل ترامب البيت الابيض اقتحام الكونجرس أنصار ترامب

الخبر التالى:

السعودية: تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فيسبوك وانستجرام يحظران حساب ترامب لأجل غير مسمى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا