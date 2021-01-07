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وزارة الدفاع الأمريكية تدفع بوحدات إضافية من الحرس الوطني إلى واشنطن

06:00 م الخميس 07 يناير 2021
وزارة الدفاع الأمريكية تدفع بوحدات إضافية من الحرس الوطني إلى واشنطن

الحرس الوطني الامريكي

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الدفع بوحدات إضافية من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، لتأمينها، بعدما شهدت أمس، أعمال عنف من مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.

واحتشد مناصرون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أمام مبنى الكونجرس أمس، لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

وصادق الكونجرس رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئاسة بأكثر من 270 صوتا.

وقتلت أمريكية أمس الأربعاء، بعدما أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن تأمين عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

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