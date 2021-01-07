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نائب بريطاني يدعو إلى إرسال ترامب إلى جوانتانامو

04:24 م الخميس 07 يناير 2021
نائب بريطاني يدعو إلى إرسال ترامب إلى جوانتانامو

ترامب

لندن - (د ب أ):

دعا السفير الأمريكي في بريطانيا إلى محاكمة مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الليلة الماضية.

وكتب السفير وودي جونسون، على موقع تويتر، "مثلكم، شاهدت المشاهد المروعة من واشنطن بقلق وحزن عميقين.. يتعين محاكمة الذين شاركوا وانخرطوا في أعمال إجرامية بأقصى ما ينص عليه قانوننا".

واقترح البرلماني البريطاني المحافظ سايمون هور إرسال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى خليج جوانتانامو.

وقال :"لقد حرّض على العصيان. لست متأكدا من وجود ملعب للجولف في جوانتانامو، ولكن هذا هو المكان الذي يجب أن يتجه إليه".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالكونجرس الأمريكي لاجتماعه مجددا من أجل التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، حتى بعد ما حدث من فوضى وعنف.

وكتب على موقع تويتر :"لقد بعث هذا برسالة مهمة مفادها أن أفعال أقلية عنيفة لا يمكن أن تغير الإرادة الديمقراطية للشعب الأمريكي".

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