استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لأيرلندا الشمالية بسبب اقتحام الكونجرس
واشنطن - أ ش أ
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيرلندا الشمالية ميك مولفاني استقالته من منصبه اليوم الخميس، وذلك عقب اقتحام عدد من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (كابيتول) وإحداث فوضى وأعمال شغب داخله.
وقال مولفاني - في لقاء أجرته معه قناة سي إن بي سي الأمريكية حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" - "قمت بمهاتفة بمومبيو مساء أمس الأربعاء، لأبلغه استقالتي من كل هذا.. لا أستطيع أن أفعل هذا.. لا أستطيع البقاء في المنصب".
وأضاف "هولاء الذين قرروا البقاء في منصبهم، وأنا تحدثت مع بعضهم، اختاروا البقاء خشية أن يضع الرئيس شخصا أسوأ منهم في مناصبهم".
يذكر أن مولفاني كان قد شغل منصب القائم بأعمال موظفي البيت الأبيض، وتأتي استقالته عقب رحيل اثنين على الأقل من من المقربين من ترامب، وهم: ستيفاني غريشام، رئيسة موظفي السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، سارا ماثيوز.
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