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الطيران الإسرائيلي يحلق فوق مختلف المناطق اللبنانية

03:51 م الخميس 07 يناير 2021
الطيران الإسرائيلي يحلق فوق مختلف المناطق اللبنانية

طائرة حربية إسرائيلية

بيروت - (د ب أ):

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، على علو متوسط ومنخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو متوسط في أجواء بيروت والضاحية، وعلى علو منخفض في أجواء ضاحيتي عرمون - بشامون والشويفات.

وأشارت إلى تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع الغربي وراشيا منذ بعض الوقت، وفوق منطقة أعالي كسروان منذ أكثر من ساعة.

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

الطيران الحربي الإسرائيلي بيروت إسرائيل لبنان

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