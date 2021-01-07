الصحة العالمية: انتشار سلالة كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية
جينيف - أ ش أ
قال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، إنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية.
وأوضح كلوج - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أن السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب، مشيرًا إلى أن الطفرة الجديدة للفيروس تنتشر في جميع الفئات العمرية، منوهًا بأن الأطفال ليسوا من الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة.
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