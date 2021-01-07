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إجلاء أكثر من 36 ألف شخص في أنحاء ماليزيا بسبب الفيضانات

03:08 م الخميس 07 يناير 2021
إجلاء أكثر من 36 ألف شخص في أنحاء ماليزيا بسبب الفيضانات

أرشيفية

كوالالمبور - (د ب ا):

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في ماليزيا اليوم الخميس أنه تم إجلاء أكثر من 36 ألف شخص بسبب الفيضانات، وذلك بعد إجلاء 8000 شخص أمس الأربعاء.

وتوقعت إدارة الأرصاد هطول مزيد من الأمطار وهبوب العواصف الرعدية على المناطق المتضررة خلال الأيام المقبلة. ومن غير المتوقع أن تتراجع الأمطار حتى الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وقد ساهمت الأمطار الموسمية في ارتفاع مستوى المياه منذ ديسمبر الماضي، في الولايات المعرضة لخطر الفيضانات في شبه جزيرة ماليزيا وصباح، وهي منطقة واقعة في الجزء الماليزي من بورنيو، التي تعد جزيرة كبيرة تتشاركها فيها بروناي وإندونيسيا.

ويذكر أن أخر فيضانات قوية شهدتها ماليزيا كانت في عام 2014، عندما لقي 21 شخصا حتفهم.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن بسبب الفيضانات الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين قد زار أمس الأول الثلاثاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في جوهر، المنطقة الواقعة جنوب البلاد المتاخمة لسنغافورة.

ماليزيا كوالالمبور وزارة الشؤون الاجتماعية الفيضانات

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