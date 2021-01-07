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السعودية تدشن الجواز الصحي لمن أكمل تطعيمات لقاح كورونا

12:40 م الخميس 07 يناير 2021
السعودية تدشن الجواز الصحي لمن أكمل تطعيمات لقاح كورونا

وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة

الرياض - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، تدشين الجواز الصحي وذلك لمن أكمل تطعيمات اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بين وزير الصحة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله شرف.

وقال شرف إن الجواز الصحي يصدر عند استكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإدخالها في أنظمة وزارة الصحة في ثوان حيث يظهر مباشرة من خلال تطبيق "توكلنا".

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي تصدر الجواز الصحي.

وكان وزير الصحة قد تلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك، كما تلقى رئيس "سدايا" الجرعة الأولى من اللقاح.

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