تعافوا من كورونا.. خروج ٦ مرضى من عزل مستشفى الأقصر العام

قائد شرطة واشنطن: ترامب هو من طلب من أنصاره التوجه إلى الكونجرس

الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم الخميس، خروج ٦ حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم.

وأشار خلف إلى أن قسم العزل بالمستشفى له ممر مخصص لحالات العزل، وناشد المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالصابون، وضرورة استخدام المطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا.