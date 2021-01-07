أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

تعافوا من كورونا.. خروج ٦ مرضى من عزل مستشفى الأقصر العام

11:49 ص الخميس 07 يناير 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم الخميس، خروج ٦ حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم.

وأشار خلف إلى أن قسم العزل بالمستشفى له ممر مخصص لحالات العزل، وناشد المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالصابون، وضرورة استخدام المطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا.

الأقصر مستشفى الأقصر العام فيروس كورونا

الخبر التالى:

قتلى واعتقالات وطوارئ وحجب.. ماذا حدث في ليلة التمرد واقتحام الكونجرس؟ (صور وفيديوهات)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"يناير فيلم أم حقيقة".. أول تعليق من علاء مبارك على أحداث أمريكا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا