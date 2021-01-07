النرويج تهنىء بايدن عقب التصديق على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية
أوسلو - أ ش أ
هنأت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقب مصادقة الكونجرس على فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقالت سولبرج - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن النرويج تتطلع للتعاون مع بايدن وفريقه عقب انتقال السلطة إليه.
وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
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