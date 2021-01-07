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الداخلية البريطانية تدعو لانتقال منظم للسلطة في أمريكا

10:30 ص الخميس 07 يناير 2021
الداخلية البريطانية تدعو لانتقال منظم للسلطة في أمريكا

بريتي باتيل

لندن - أ ش أ

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إنه يجب أن تمضي أمريكا قدما، ويكون هناك انتقال منظم للسلطة، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت أمام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وأضافت باتيل - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - أن الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء كانت مروعة ورهيبة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر لهذا المستوى من العنف الذي وقع أمام الكونجرس.

وشددت باتيل على ضرورة قيام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بإدانة قاطعة لكل ما حدث، مشيرة إلى أن البيان الذي أدلى به أمس لم يفعل الكثير لتهدئة التوترات في الكابيتول.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

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بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية أنصار ترامب اقتحام الكونجرس?

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