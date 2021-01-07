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إسبانيا تعرب عن قلقها من احتجاجات واشنطن

10:08 ص الخميس 07 يناير 2021
إسبانيا تعرب عن قلقها من احتجاجات واشنطن

رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز

مدريد - أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن قلقه إزاء الاحتجاجات التي اندلعت أمام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وقال سانشيز - وفقا لقناة (سي إن بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس - "إنني أتابع بقلق الأنباء الواردة من الكابيتول هيل في واشنطن.. إلا إنني أثق في قوة ديمقراطية أمريكا"، مشيرا إلى أن الرئاسة الجديدة لجو بايدن ستكون قادرة على توحيد الشعب الأمريكي.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

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