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تقرير: كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض يدرسون الاستقالة

08:42 ص الخميس 07 يناير 2021
تقرير: كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض يدرسون الاستقالة

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):
كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن العديد من كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب، ومن بينهم مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، يفكرون في الاستقالة، في أعقاب قيام محتجين مؤيدين لترامب باقتحام مقر الكونجرس.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن المصادر القول إن أوبراين ونائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر ونائب رئيس كبير موظفي البيت الأبيض كريس ليدل يفكرون في الاستقالة.

وكان أوبراين اتخذ الليلة الماضية خطوة غير معتادة بالدفاع عن نائب الرئيس مايك بنس، وقال إن بنس يظهر شجاعة برفضه الاستجابة لضغوط ترامب لعرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات.

البيت الأبيض انصار ترامب اقتحام الكونجرس روبرت أوبراين

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