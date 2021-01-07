أمريكا: عمدة واشنطن تمدد حالة الطوارئ لأسبوعين على خلفية احتجاجات الكونجرس
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وهي المدة المتبقية للرئيس دونالد ترامب في الحكم، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.
وكان رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي أعلن مقتل أربعة أشخاص خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية، وتم اعتقال 52 شخصًا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.
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