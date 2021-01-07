زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: العنف لن يتم ترهيبنا وسنعتمد الفائز في الانتخابات
واشنطن - (د ب أ):
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه لن يتم ترهيب المجلس مع مواصلة الكونجرس لنشاطه بعد ساعات من اقتحام حشود من المتظاهرين الغاضبين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول.
وقال ماكونيل من قاعة مجلس الشيوخ: "لن يتم ترهيب مجلس الشيوخ الأمريكي، ولن يتم إبعادنا عن هذه القاعة بسبب البلطجية أو الغوغاء أو التهديدات".
وأضاف زعيم الأغلبية أن مجلس الشيوخ "سيؤدي واجبنا بموجب الدستور ومن أجل أمتنا، وسنفعل ذلك الليلة".
وتابع أن أولئك الذين حاولوا عرقلة الكونجرس "فشلوا".
وقال ماكونيل: "سنعتمد الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. السلوك الإجرامي لن يهيمن أبدا على كونجرس الولايات المتحدة".
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