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‏"سي إن إن": إصابة شخص حاول تسلق مبنى الكابيتول

01:07 ص الخميس 07 يناير 2021
‏"سي إن إن": إصابة شخص حاول تسلق مبنى الكابيتول

اقتحام الكونجرس

وكالات

سقط رجل يبلغ من العمر 24 عامًا كان يتسلق السقالات على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أنه تم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

أكد مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس منذ ساعات لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

اقتحام الكونجرس? أنصار ترامب مبنى الكابيتول

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