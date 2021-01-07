أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

‏"تويتر" يفرض قيودًا على تغريدة لترامب بسبب "خطر العنف" (صور)

12:58 ص الخميس 07 يناير 2021
‏"تويتر" يفرض قيودًا على تغريدة لترامب بسبب "خطر العنف" (صور)

ترامب

وكالات

علق موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" تغريدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الأربعاء، وصنفها كتغريدة تسبب "خطر العنف".

وكتب تويتر، على تغريدة ترامب وهي مقطع فيديو مقتضب يدعو أنصاره إلى العودة لمنازلهم بعد أعمال الشغب التي اندلعت في واشنطن واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وبموجب التعليق الذي فرضه تويتر على تغريدة ترامب فلا يمكن الرد عليها أو إعادة نشرها أو الإعجاب بها.

وكرر ترامب في رسالته مزاعم تزوير الانتخابات لكنه دعا المحتجين الى العودة لبيوتهم بسلام، ومساندة قوات إنفاذ القانون

وكتب تويتر تعليقًا أسفل الفيديو يقول: إن "هذا الزعم عن تزوير الانتخابات محل نزاع ولا يمكن التعليق على هذه التغريدة ولا يمكن إعادة نشرها أو تسجيل الإعجاب بها بسبب خطر العنف".

received_1039075499938475received_444731933224447

اقتحام الكونجرس أنصار ترامب تويتر الكونجرس الأمريكي

الخبر التالى:

‏"سي إن إن": إصابة شخص حاول تسلق مبنى الكابيتول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 145590

    عدد المصابين

  • 115975

    عدد المتعافين

  • 7975

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 87501718

    عدد المصابين

  • 62968258

    عدد المتعافين

  • 1887471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا