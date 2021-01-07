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رئيسة وزراء اسكتلندا: المشاهد القادمة من الكونجرس مرعبة

12:52 ص الخميس 07 يناير 2021
رئيسة وزراء اسكتلندا: المشاهد القادمة من الكونجرس مرعبة

نيكولا ستارجن

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

وصفت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، الأحداث الجارية حول مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) بـ"المرعبة للغاية".

وعبّرت ستارجن في تغريدة لها على تويتر، أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها "مع المؤيدين للديمقراطية والتداول السلمي والدستوري للسلطة"، مستنكرة "من حرضوا على هذا الهجوم على الديمقراطية".

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