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العربية: قوات الأمن تستخدم القوة لإخلاء المتظاهرين من مبنى الكونجرس

12:20 ص الخميس 07 يناير 2021
العربية: قوات الأمن تستخدم القوة لإخلاء المتظاهرين من مبنى الكونجرس

اقتحام الكونجرس

وكالات:

أفادت فضائية العربية، بأن الشرطة الأمريكية تستخدم القوة لإخلاء المتظاهرين من داخل مبنى مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، بالعاصمة واشنطن.

واحتشد منتصرون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس منذ ساعات لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتأمين العاصمة واشنطن ضد أي أعمل شغب.

اقتحام الكونجرس أنصار ترامب الشرطة الأمريكية الكونجرس دونالد ترامب

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