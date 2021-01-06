عمدة واشنطن: سيتم محاسبة كل شخص شارك في أعمال الشغب التي وقعت بالكونجرس
وكالات
أعلنت بلدية واشنطن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء لعمدة المدينة، بدء تطبيق حظر التجوال بالمدينة اعتبارًا من السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، مشددة على ضرورة عدم خروج أحدًا إلى الشوارع بلستثناء وسائل الإعلام.
وأكدت عمدة واشنطن، أنه سيتم محاسبة كل شخص شارك في أعمال الشغب التي وقعت اليوم بالكونجرس الأمريكي.
هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.
وكان رئيس بلدية واشنطن، فرض حظر تجوال اعتبارًا من الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة لأنصار الرئيس ترامب، حسبما ذكرت "فرانس برس"
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