جونسون: لابد من حدوث انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة

وكالات

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو صديق شخصي وحليف لترامب، عن صدمته من أعمال الشغب التي شهدتها واشنطن اليوم، تزامنًا مع عقد الكونجرس جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وقال جونسون، إننا يجب أن نشاهد انتقال سلس وسلمي للسلطة في أمريكا.

بدوره قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن ما يحدث في واشنطن مشاهد صادمة.

ودعا مساء الأربعاء، إلى وجوب احترام نتائج الانتخابات التي فاز فيها المرشح ديمقراطي جو بايدن.

من جانبه وجه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى أنصاره الذين تظاهروا اليوم الأربعاء احتجاجًا على نتائج الانتخابات، قائلاً: "عودوا إلى منازلكم، وعلينا استعادة السلم في البلاد".

وتابع في كلمة مقتصبة بثها على حسابه عبر "تويتر": "شاهدنا كيف تسرق الانتخابات في حدث لم يحدث في تاريخ أمريكا، لكن لا يمكن أن نجر إلى ذلك أو أن نسمح باستغلالنا".

وشدد على أن القانون الأمريكي سيتخذ مجراه في وقائع التزوير التي حدثت في الانتخابات الأمريكية.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن، دعا ترامب إلى إنهاء ما يحدث في واشنطن ووجه رسالة إلى الرئيس ترامب، قائلاً: "عليك أن تتصرف حيال ما يحدث.. يجب أن تتصرف".

ودعا بايدن، ترامب إلى الرئيس المنتهية ولايته إلى الخروج في العلن وتوجيه خطابًا للأمريكيين يؤكد خلاله التزامه باليمين الدستورية التي حلفها قبل سنوات، مؤكدًا أن على ترامب إنهاء تلك المشاهد فورًا.

وأعرب بايدن، عن أسفه لما وقع في واشنطن اليوم واقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس تزامنًا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، معربًا عن صدمته من تلك المشاهد.

وقال بايدن، إن العالم يشاهد ما يحدث في البلاد عبر وسائل الإعلام المختلفة، مضيفًا أن الديمقراطية الأمريكية قائمة على احترام الاختلاف وليس على رفضه بهذه المظاهر.

هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.