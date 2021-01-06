رئيسة النواب الأمريكي تطلب استدعاء الحرس الوطني لحماية الكونجرس

وكالات

طلبت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الاربعاء، استدعاء عناصر الحرس الوطني لحماية الكونجرس من الاحتجاجات التي يشهدها محيطه من أنصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.

من جانبه رفض وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، مساء الأربعاء، طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى واشنطن، التي تشهد احتجاجات عارمة لأنصار ترامب رفضًا لنتيجة الانتخابات.

ورفض ميلر نشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكونجرس، الذي اقتحم مساء اليوم من قبل أنصار ترامب.

ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء.

واعتقلت السلطات الأمريكية، عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته خلال احتجاج في واشنطن، بعدما اقتحم عددًا من أنصاره بمنى الكونجرس.

وكثفت الشرطة الأمريكية من تواجدها بمحيط الكونجرس، بعد اقتحام عددًا من أنصار ترامب المبنى، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأطلقت الشرطة الأمريكية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس، واعتلى آخرون منصة بمنبى الكابيتول وضعت لتنصيب بايدن، وأطلقت الشرطة عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الكونجرس.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره الذين يحتجون أمام مبنى الكابيتول والكونجرس، رفضًا لنتيجة الانتخابات الرئاسية، إلى التظاهر السلمي.

وغرد ترامب عبر تويتر، داعيًا أنصاره إلى التظاهر السلمي ومساعدة قوات الشرطة وعناصر إنفاذ القانون.

بدوره أعلن رئيس بلدية واشنطن، فرض حظر تجوال اعتبارًا من الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة لأنصار الرئيس ترامب، حسبما ذكرت "فرانس برس".

من جانبه، واصل مجلس النواب الأمريكي، أعماله مساء الأربعاء، للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، وفاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وكان مجلسا النواب والشيوخ علقا أعمالهما، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بمحيط الكونجرس.

وانتشرت عناصر الشرطة الأمريكية بمحيط الكونجرس لصد أنصار ترامب، الذين تجمعوا بالآلاف في حشد ضخم بعنوان "أنقذوا أمريكا" اليوم، لرفض نتيجة الانتخابات.

‏وأخلت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، مبنيين تابعين للكونجرس الأمريكي، بعد اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ووقعت اشتباكات في محيط الكونجرس الأمريكي، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحام الكونجرس، واعتقلت الشرطة عشرات من انصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعا أنصاره اليوم الأربعاء، خلال حشد أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" إلى مسيرة للكونجرس لرفض نتيجة الانتخابات.

وواصل تشكيكه في نتيجة الانتخابات وزعم أنها زورت وسرقت من وسائل الإعلام واليسار الاشتراكي.