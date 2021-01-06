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الشرطة الأمريكية تخلي مبنيين في الكونجرس وسط محاولات أنصار ترامب اقتحامه

09:11 م الأربعاء 06 يناير 2021
الشرطة الأمريكية تخلي مبنيين في الكونجرس وسط محاولات أنصار ترامب اقتحامه

الشرطة الأمريكية

وكالات

‏أخلت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، مبنيين تابعين للكونجرس الأمريكي، بعد اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ووقعت اشتباكات في محيط الكونجرس الأمريكي، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحام الكونجرس، واعتقلت الشرطة عشرات من انصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعا أنصاره اليوم الأربعاء، خلال حشد أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" إلى مسيرة للكونجرس لرفض نتيجة الانتخابات.

وواصل تشكيكه في نتيجة الانتخابات وزعم أنها زورت وسرقت من وسائل الإعلام واليسار الاشتراكي.

اخلاء مبنى أنصار ترامب الشرطة الأمريكية

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