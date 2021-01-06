سيناتور جمهوري يقترح إنشاء لجنة للتحقيق في اتهامات تزوير الانتخابات

وكالات

‏اقترح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيد كروز، الذي يتزعم المعترضين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنشاء لجنة للتحقيق في اتهامات التزوير التي حدثت في الانتخابات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

ووصف ديمقراطيون في الكونجرس، محاولة الاعتراض على نتيجة الانتخابات بأنها محاولة للانقلاب على الديمقراطية الأمريكية.

‏من جانبه أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، ميتش ماكونيل، أن الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم لم تقدم أدلة على وجود تزوير على نطاق واسع، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وكان ترامب قال أمام حشد من أنصاره في واشنطن، إنه سيعلن اليوم عما وصفه بـ"بعض الأدلة التي تثبت فوزنا في الانتخابات، لقد فزنا في هذه الانتخابات فوزا لا يمكن وصفه بأنه كان صعبًا، لقد خضت الانتخابات مرتين وفزت فيهما والفوز الثاني كان أكبر بكثير من الأول".

وكان ماكونيل، هنأ بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي.

ويعقد مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين جلستين منفصلتين بعد تعليق الجلسة، في حين أنه من المعروف أن جلسة التصديق على نتائج الانتخابات تعقد مشتركة بين المجلسين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وعلق الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، جلسته المقررة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن المعروف أنها جلسة إجرائية لا تؤثر على نتيجة الانتخابات.

وجاء تعليق الجلسة بعد رفض مشرعون جمهوريون نتائج الانتخابات في ولاية أريزونا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، أكد أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية كما طلب ترامب.