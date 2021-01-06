بريطانيا: ارتفاع عدد مرضى كورونا بالمستشفيات إلى أكثر من 30 ألف

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) المتواجدين في المستشفيات في الوقت الحالي إلى 30 ألفا و451 شخصًا.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها هذا الرقم حاجز 30 ألف في بريطانيا.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن من بين هؤلاء المرضى 26 ألفا و626 شخصا في إنجلترا، و 1966 في ويلز، و1282 في اسكتلندا، و577 في أيرلندا الشمالية.