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رئيس البرازيل يعلن إفلاس بلاده بسبب كورونا

07:34 م الأربعاء 06 يناير 2021
رئيس البرازيل يعلن إفلاس بلاده بسبب كورونا

رئيس البرازيل جايير بولسونارو خلال مؤتمر صحافي في

البرازيل - (أ ش أ)

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إفلاس بلاده، عازيا السبب إلى جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت على كبريات الاقتصادات فيه.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن بولسونارو قوله "إن البرازيل مفلسة، ليس هناك ما يمكنني القيام به"، مضيفًا أنه رغب في تعديل الشرائح الضريبية، لكن جاء الفيروس الذي يغذيه الإعلام لدينا".

تأتي تصريحات الرئيس البرازيلي للإشارة إلى الإصلاح المتعلق برفع مستوى الدخل المعفي من الضرائب، وهو وعد انتخابي أطلقه خلال حملته الانتخابية ضمن برنامج اقتصادي ليبرالي.

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