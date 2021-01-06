بيلوسي تعلن فوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ في جورجيا
وكالات
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء الأربعاء فوز المرشحين الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، التي أجرت انتخاباتها مؤخرًا، حسبما ذكرت العربية.
وقال بيلوسي، إن الولايات المتحدة سيكون لها مجلسا شيوخ ونواب يقودهما الحزب الديمقراطي ويعملان مع بايدن ونائبته.
فاز المرشح الديمقراطي رافاييل وارنوك على السيناتورة الجمهورية كيلي لوفلير في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات فرعية حاسمة ستطبع ولاية الرئيس المنتخب جو بادين.
كما فاز الديمقراطي جون أوسوف، على خصمخ السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
144583
عدد المصابين
-
115414
عدد المتعافين
-
7918
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
85966424
عدد المصابين
-
60912753
عدد المتعافين
-
1858630
عدد الوفيات
إعلان