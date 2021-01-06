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وزير الصحة الروسي: إنتاج لقاح "سبوتنيك V" آخذ في الازدياد

04:20 م الأربعاء 06 يناير 2021
وزير الصحة الروسي: إنتاج لقاح "سبوتنيك V" آخذ في الازدياد

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن حجم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" آخذ في الازدياد، مشيرا إلى أن 6 مواقع إنتاج تعمل حالياً ويتم تجهيز الموقع السابع.

وقال موراشكو في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء: "إن حجم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" آخذ في الازدياد، حيث تم بالفعل تشغيل 6 مواقع إنتاج في روسيا ويتم إعداد الموقع السابع لإنتاج اللقاح".

وأضاف وزير الصحة الروسي: "لقد قررت هيئة الرقابة على الصحة اليوم طرح 10.7 ألف جرعة للتداول، وبهذا الشكل سيتم إطلاق مليون و543 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" وأكثر من 45 ألف جرعة من لقاح "ابيفاكورونا" من أجل التداول المدني".

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ميخائيل موراشكو موسكو وزير الصحة الروسي لقاح سبوتنيك V

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