شكرى يبحث مع وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل التحضير لاجتماع الرباعية

القاهرة - أ ش أ

أجرى وزير الخارجية سامح شكري،اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيا مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع الرباعية الذي يشمل مصر والأردن، وفرنسا، وألمانيا خلال الأيام القادمة.

وذكرت الخارجية - في بيان - أن هذه هي مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية.

وأضافت الوزارة أنه يجري تنسيق على مستوى وزيري الخارجية كذلك مع الجانب الفلسطيني في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية، حيث أجرى الوزير سامح شكري اتصالًا آخر مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في هذا الإطار، وذلك في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.