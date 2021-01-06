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عاهل البحرين يشيد بقرارات وتوصيات القمة الخليجية

03:43 م الأربعاء 06 يناير 2021
عاهل البحرين يشيد بقرارات وتوصيات القمة الخليجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة - (د ب أ):

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، بالقرارات والتوصيات المهمة التي أسفرت عنها القمة الخليجية التي عقدت أمس في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال استقبال عاهل البحرين اليوم ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي قدم إيجازاً حول نتائج أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين لدول الخليج العربية.

وأثنى ملك البحرين على الجهود الكبيرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دفع العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين الأشقاء، وما تميزت به هذه الدورة من حسن إعداد وتنظيم.

وأكد على أهمية المحافظة على حقوق المواطنين لكل ما فيه الخير للجميع، مشيرا إلى أن ما تم اتخاذه من قرارات سيسهم في تطوير وتعزيز مسيرة مجلس التعاون نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله وشعوبه الشقيقة وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات وبما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المنامة المصالحة الخليجية

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