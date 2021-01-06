جونسون: لا داعي للاعتقاد بأن سلالات كورونا الجديدة مقاومة للقاح

(وكالات):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أي سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها مقاومة للقاحات.

أدلى جونسون بالتعليقات في البرلمان ردا على طلب لتحديث المعلومات بشأن جهود الحكومة لاختبار فعالية اللقاحات مع السلالات الجديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

وفي منتصف ديسمبر، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.